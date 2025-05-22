首置盤貪污造假 泥沙下聞之驚心

前朝林鄭政府推出的「港人首置盤」爆出貪污造假醜聞。去年10月已被勒令停工的長實安達臣道首置盤地盤，6幢樓宇全部存在鋼筋跟圖則不符亂象，鋼筋「疏了、少了、幼了、沒有了」，較圖則平均少一成。有紮鐵分判商涉嫌行賄大判及監督人員，廉署至今拘捕10人。原意讓基層安居樂業的資助房屋項目，竟然淪為不法人士盤中飧，令人震驚。更令人擔心本港建築監管制度是否可靠，若非有人舉報，事件會否曝光？

屋宇署確認去年曾收到缺少鋼筋的舉報，並勒令地盤停工進行調查，最終再有驚人發現。廉署表示，分判商涉嫌為提高利潤，行賄相關監管工程人員，包括提供數千元至數萬元利是、安排出入高級餐廳及夜總會等，以換取虛假報告證明鋼筋合格，實際卻跟圖則不符。被捕人士包括分判商東主、經營者、員工合共5人；4名工程顧問公司駐地盤監督人員，以及1名大判員工。

廉署指出，有些鋼筋沒有扣到鐵鈎固定或移了位，最多移位530毫米；有些鋼筋的位置則沒有使用小鈎。分判商要求前線工人少用鋼筋，紮鐵工人數量亦有所減少，皆因材料及薪金開支節省了，分判商就能賺取更多的錢，是典型的無良奸商偷工減料行為。亦有被捕監管工程人員承認，施工期間沒有就問題鋼筋配置做所需監督，並在相關檢查報告虛報曾經檢驗。總之沒有最離譜，只有更離譜。

儘管屋宇署強調今次只屬個別事件，對大廈整體結構沒有危險，已要求進行加固，有需要時再安裝鋼筋，然而有關說法依然無法令人安心。有關項目屬大型發展商長實旗下樓盤，大公司尚且如是，其他承建商的項目會否存在同樣亂象而未為人所知，思之令人惴惴不安。必須指出，近年偷工減料問題層出不窮，多年前的居屋短樁事件且不說，大型基建如港珠澳大橋，曾被踢爆部分石屎化驗報告造假；沙中綫剪筋醜聞轟動一時；甚至連私人發展商的樓盤，都揭出混凝土強度不達標而要重建。香港基建質素每況愈下，怎能不令人憂心忡忡？

事實上，建造業界的監管漏洞觸目驚心，出問題不限於私人承建商，申訴專員公署早前曾展開歷來最大規模的主動調查，揭發勞工處、屋宇署及發展局都存在大量監管問題，共提出40項主要改善建議。包括勞工處未有適當監管預先「簽棚紙」、簽署檢查表格等亂象，多宗個案都有「合資格人士」未妥善檢查裝置或機械，便簽署指定表格確認安全。有關做法是否已成業界「潛規則」，如何確保監管制度有效，政府必須進一步交代。須知市民窮畢生之力為了上樓，死慳死抵只為有個安樂窩，一旦購下的單位出現安全隱患，甚至淪為豆腐渣，勢必激起極大民怨。

近年港府為了增加房屋供應挖空心思，提速提量初見成效，但絕對不能以犧牲質素來換取，基建安全必須是重中之重。何況廉潔是香港繁榮穩定的基石，絕對不容良莠不齊，泥沙俱下。即使今次只是個別事件，但政府必須加強監管以身作則。