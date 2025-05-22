笑看天下：高手過招 和氣生財

俄烏促和談判「但聞樓梯響」，始終不見停戰曙光，更遑論有甚麼突破。美國總統特朗普已分別與普京和澤連斯基等人通電話，侵侵一向認叻要威，佢事後形容與普京通電話非常順利，俄烏將立即啟動停火談判，雙方未來致力結束戰爭。佢仲向歐洲領袖簡報通話內容，稱天主教教宗良十四世表示願意主持俄烏和談。

特朗普不久前表示，俄烏和談，條件需由彼此協商決定，如今咁快又大腳一踢，想交個波畀新任教宗良十四世？俄烏促和止戰談判，侵侵知難而退？

特朗普始終有商人基因，傾乜都難免扯上利益，他指當俄烏戰爭結束後，美俄將展開大規模貿易，並指俄羅斯擁有創造大量就業機會及財富的巨大潛力；而烏克蘭在重建國家過程中，也可通過貿易成為重要受益者。當然，這只是侵侵的主觀意願，佢之所以仍然堅信「同普京是十分好的朋友」，皆因普京手中有的是籌碼，而戲子總統就一味伸手求援，仍然寄望歐英高層可以助烏克蘭一把，仍冀望有奇迹可以絕地求生，甚至突圍。「位卑而言高，罪也」，一個人無自知之明，不肯面對現實，未能認清時勢，其結局必然是個悲劇。

特朗普縱使強硬，而且常不按牌理出章，之不過，到危急關頭，佢都識得變通，對等關稅行不通，侵侵還不是乖乖變招。

呢，今趟對着亦是強人的普京，你估侵侵心裏不知普京在玩拖字訣嗎？只係佢深明倘對普京大動肝火，或者採取更強硬對俄制裁、施壓，倒可能拖累美國深陷戰事，並不符合其地緣政治對策。必要時，侵侵亦深明「和氣生財」之道。畢竟，對住沉着應戰的普京大帝，侵侵能施的板斧，講真，不多也。