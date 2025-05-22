撥亂反正：繼續右轉 勢不可擋

兩個一東一西的歐洲小國羅馬尼亞和葡萄牙，剛於日前分別舉行了總統及國會選舉。主流、左傾的美西方傳媒，普遍形容兩場選戰為親歐盟和中間派的勝利，頂住了來勢洶洶的極右親俄勢力。但事實剛好相反，兩場選舉結果都顯示，歐洲的極右勢力興起似乎已勢不可擋，即使未能即時上台執政，短期亦會迫使原有的親歐中間派執政黨立場往右轉，以至長遠打破大部分歐洲國家的左右共治或輪流執政格局。

先談早前已分析過的羅馬尼亞總統選舉次輪投票，今次終於未有像前兩次投票般爆冷，由親歐盟的中間派候選人達恩以接近54%的得票，擊敗親俄、疑歐及反移民的極右候選人西米翁。數學家出身的達恩本來知名度不高，從政經驗亦有限，但因不少選民已厭倦原有兩大左右政黨的施政表現，與長期政治壟斷，同時又不想轉投極右政黨，因而令無黨無派的達恩意外地人氣急升，以些微票數擊敗兩大黨的共同候選人，爆冷進身第二輪投票。

為了阻止極右勢力上台，國內的兩大黨和國外的歐盟勢力，隨即轉軚力谷達恩，甚至將他塑造成防止羅馬尼亞再次變成俄羅斯傀儡（上次是指美蘇冷戰時期）的救世主，最終促使達恩的得票率又翻了一番。

親歐派與中間派表面上贏了選戰，但從另一角度看，達恩現時擁有的高支持度並不堅實，純粹是傳統兩大黨政治妥協和選民「揀無可揀」下的結果。與此同時，在去年底首輪投票（結果已宣告作廢）中支持度僅得13%的西米翁，在經過中間派與美西方傳媒的大力打壓下，最新得票率仍上升至46%。根據這個走勢，極右派很可能在下次國會選舉中成為最大黨。明日再談葡萄牙的情況。