筆下風雲：疑美升溫 台獨急瘋

賴清德上任台灣總統一周年，日前接受訪問，竟以「公司併購」比喻兩岸關係，揚言「大公司要併購小公司，自然應由大公司提出條件，而不是要求小公司提條件」，激起朝野嘩然。賴清德一直自詡是務實的台獨工作者，現在忽然將統一形容為公司併購，是否意味只要北京開出合適條件就會統一？這不是綠營開口閉口的賣台是甚麼？

有見群情洶湧，綠營隨即開動輿論替賴清德洗白，甚至說他只是一時失言。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山則認為，這番言論不可能是失言，而是經過設計與準備，旨在混淆大陸對其兩岸政策立場的判斷。哈哈哈，賴當然不是失言，但更不可能高明得混淆了北京視聽。

北京對民進黨倚美謀獨早就了然於胸，一再出台對付台獨的法案，不斷擴大台獨頑固分子清單，一待時機成熟，就會對台獨頑固分子一網打盡，他們的下場，絕對比反中亂港的大漢奸更加悽慘。

民進黨以為緊抱美國爸爸大腿就能抗衡北京，詎料美國人選出了特朗普這個唯利是圖、崇尚實力、不談道德的傢伙當總統。近日為了討好北京，早日實現跟中國國家領導人通話及會面，特氏於華府公布美中日內瓦貿易談判聯合聲明後，拋出「這對統一與和平非常有利」的言論，被視為樂見兩岸統一。

這番話在台灣炸開了鍋，疑美情緒再度升溫，民進黨急得瘋了，只好越俎代庖，替美國澄清談判中沒有跟大陸提過兩岸統一，復被嘲笑是否躲在枱底偷聽。說穿了，特朗普從來沒有將台灣當一回事，只是將其當成討價還價的籌碼。明乎此，民進黨完全沒有資格上談判桌，遑論跟北京談「併購」。賴清德心慌慌估估吓，為了迎合美爸，於是有了貽笑大方的併購怪論。