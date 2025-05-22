龍吟虎嘯：美國深憂打不過中國

大陸若對台「武統」，有可能導致美國的軍事干預，此乃中美發生戰爭的主要導火索，這個態勢正在加劇。為了國家統一，大陸必須實施「武統」，必須提前做好各種軍事準備，形成開戰壓力。為此，解放軍實戰大包圍軍演已經常態化，巨細無遺全面化，開戰的場景十分逼真；這樣做，對美台「刺激」威懾很大，他們不得不認真對待。美軍印太司令帕帕羅警告，解放軍近期大規模軍演，並非單純軍演，而是「實戰排練」，目前台海局勢40年來最為緊張。

帕帕羅日前在夏威夷舉行的亞太地區多國軍事高層會議上說，「去年中國一天內出動152艘軍艦，包括兩棲艦艇、數個陸戰旅級單位，在台灣周邊進行『侵略性軍演』」。他更說，「這是開打登場前的排練，並非單純演習，中國正走在險途當中」。

怎麼辦呢？這位美軍司令聲稱，有如下對抗之道：一是在衝突初期，美軍關鍵打擊目標是癱瘓中國雷達站、導彈基地與指揮中心，為美台盟軍爭取空間。二是美方部署新型精準反艦導彈與高超音速長程武器，可擊沉敵艦。

三是美台盟軍可由陸地攻擊解放軍，同時取得戰時空域情報，為美國海空軍爭取調度空間。四是美軍高層已認知美與盟軍的通訊平台尚未統一，會導致作戰協調困難，必須盡快克服、改善。五是美國目前在印太區擁有38萬軍人，但僅小部分部署在南海與台灣周邊，兩棲運輸載具嚴重不足，影響兵力投入前線速度，這一狀況亦需要盡快改變。

這位美軍司令道出了和解放軍的作戰之道，以及美與盟軍的不足，這也說明美方確乎認真對待和中國打一仗，也說明過去美國自恃武力強大，根本不把中國放在眼裏已經翻篇，現在輪到美國擔心打不過中國，甚至會被中國打垮了。當然，帕帕羅的擔心和「改善」還都只是紙上談兵。今次印巴實戰，中國武器和戰法的厲害，應該給他更直觀的上課：解放軍很不好惹！