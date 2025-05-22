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貨Van翻側 司機爬出車待援
客貨車失事翻側，司機爬出車身上待援。
【本報訊】昨日下午1時許，一輛客貨車沿沙頭角公路馬尾下段往粉嶺方向行駛，駛至近流水響道對開失事撞壆，繼而向右翻側，橫亘路中。姓胡（68歲）司機自行爬出車身上，之後再利用消防架起的鋼梯返回地面，他的右手受傷流血，隨後被送往北區醫院治理。警員調查期間，現場有部分行車線需要封閉，交通受阻。
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