貨Van翻側 司機爬出車待援

【本報訊】昨日下午1時許，一輛客貨車沿沙頭角公路馬尾下段往粉嶺方向行駛，駛至近流水響道對開失事撞壆，繼而向右翻側，橫亘路中。姓胡（68歲）司機自行爬出車身上，之後再利用消防架起的鋼梯返回地面，他的右手受傷流血，隨後被送往北區醫院治理。警員調查期間，現場有部分行車線需要封閉，交通受阻。