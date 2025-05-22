老翁爬馬路求救 好心漢褪車單擋

【本報訊】昨日有人上載一條好人好事的「車Cam」影片，片長2分09秒，顯示在本周二晚上7時許，片主駕駛私家車沿啟德承啟道快線往九龍灣方向行駛，當駛至近啟德體育園對開近停車場燈位前，司機發現路中分隔草叢石壆旁，有一個疑似人形物體俯伏地上，遂扭左軚閃避。

落車攙扶過路 司機恐有人發生意外，於是小心翼翼褪後數個車位後查看，驚見一名手挽一個黃色袋及腰包的老翁在快線爬行出馬路，且揮手疑似截停一輛的士求助。老翁繼續帶着一副筋疲力盡的身軀企圖往前爬，而拍下「車Cam」片的男司機落車與老翁對談後，遂把他扶起，並檢起跌在地上的草帽，再護送老翁過對面馬路，片段亦至此完結。

事件起因相信老翁因貪方便不依交通規則亂過馬路，但失足跌倒，因雙腳乏力站不起來，故圖爬過對面馬路，幸他未被駛經車輛撞倒，並遇到一個機警司機救回一命。

網民睇片後均稱讚救人司機，「好人好事……讚讚讚」、「好彩有你幫佢頂一頂，如果唔係死左（咗）都唔知咩事」、「可能真係唔舒服，你落車問清楚佢有無需要協助係啱」。