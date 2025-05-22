跨8車線捱巴士撞 8旬翁飛彈8米亡

牛頭角發生致命交通意外。本周二晚，一名八旬老翁疑貪方便棄用行人天橋等過路設施，試圖在得寶花園附近跨越觀塘道8條行車線過路，惟途中被一輛途經九巴撞飛，頭部重創當場昏迷。事主隨即由救護車送院搶救，最終傷重死亡。警員經調查後，以涉嫌危駕拘捕涉事巴士車長，正跟進意外成因。

本周二晚上約10時50分，一名姓吳（84歲）男子在觀塘道近得寶花園對開橫過馬路時，遭一輛由尖沙咀開往秀茂坪的雙層九巴撞倒，他飛彈至大約8米外，頭部嚴重受傷倒地，昏迷不醒。救護員接報趕至，火速將事主送往聯合醫院救治，可惜搶救無效，他在當晚11時17分被證實死亡。

疑棄用行人橋惹禍 涉事巴士左邊車頭擋風玻璃碎裂，路面遺下一攤血漬，以及懷疑屬於事主的鞋。姓詹（38歲）車長並無受傷，配合到場警員交代意外經過，他其後涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。執法部門正調查意外原因，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電與調查人員聯絡。

據了解，事主居於九龍灣啟業邨，他懷疑棄用附近行人天橋，先橫過觀塘道往黃大仙方向的4條行車線，再攀過中間分隔花槽，試圖繼續穿越往淘大方向的4條行車線，當時涉事巴士沿左二線駛來，懷疑收掣不及將事主撞倒，釀成悲劇。

九巴發言人表示，事發時，九巴一輛由尖沙咀碼頭開出的路線1A巴士，駛至得寶商場對開，一名男子於非行人過路處疑橫過馬路，發生交通意外，該名男子被送往醫院後不治。九巴對事件深表難過，已派員對家屬致以深切慰問，會配合執法部門調查事件。