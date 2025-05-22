夾困鐵欄 赤麂傷重不治

【本報訊】馬鞍山發現赤麂屍體。昨晨6時許，有市民途經馬鞍山村路近消防局對開時，見到一隻赤麂被夾困於鐵欄之間，身軀受傷昏迷，於是致電報案。消防員趕到現場，證實該隻赤麂已當場死亡，牠的右腹及後腿受傷，不排除是被困鐵欄後失救致死。警員其後以黑膠袋包裹屍體，並通知相關部門將之檢走。