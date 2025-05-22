威院地盤落石屎 孝順仔中暑亡

【本報訊】本港昨日天氣酷熱，天文台在早上11時45分發出酷熱天氣警告，其中沙田區的最高氣溫超過攝氏33度。昨午近3時半，沙田威爾斯親王醫院第二期重建地盤內，一名姓張（42歲）男工人於4樓露天位置協助落石屎時，懷疑中暑暈倒，其他工友見狀報案。救護員奉召趕至，將事主送院搶救，惟他其後被證實死亡。警員到地盤調查事件原因，並聯絡事主家屬到醫院了解情況。有在同一地盤工作的職員表示，地盤內的氣溫較外面熱，估計體感溫度可能達到攝氏40度左右。

消息指，事主已婚，與妻子住在新蒲崗，已經投身建築行業近10年，主要負責處理石屎工作。他在昨晨約7時開工，至下午曾向工友表示不適，工友攙扶他休息期間，事主突然失去知覺，而他送抵醫院時緊握拳頭，身體出現僵硬情況。

曾哭訴辛苦 為份糧頂硬上 「今朝我個仔仲好哋哋！」事主父親難以接受兒子死訊，受訪時一度激動落淚。他形容兒子平素身體健康，頗為孝順，曾經多次透露工作上遇到種種困難，並聲淚俱下稱「好辛苦」，雖然家人曾勸其轉行，但他為了獲得較高薪金收入，堅持繼續「頂硬上」。事主父親又表示，地盤方面仍未與家屬交代事件，希望能夠盡快得知真相。

醫院管理局表示，昨日下午接獲威爾斯親王醫院重建工程承建商的通知，一名受僱於混凝土工程分判商的工人於工作期間突然暈倒。地盤負責人召喚救護車將工人送往威爾斯親王醫院急症室搶救，工人於送抵急症室後證實死亡。

局方對事件感到難過，對離世工人的家人致以深切慰問。當局對事件非常關注，威院已將個案呈交死因裁判官跟進，亦已要求總承建商詳細調查事件及提交報告，並知悉承建商會向勞工處呈報事件，將會督促承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。