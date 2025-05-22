涉警署非禮女同袍 5旬高級督察准保

另被控普通襲擊 7‧2再訊已被停職 五旬高級督察被指於今年2月，在紅磡警署內，向一名女同袍施「鹹豬手」非禮並襲擊對方。在事隔3個月後，他被控一項非禮罪及一項普通襲擊罪，案件昨日首度在九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至7月2日再訊，期間被告續准保釋。

透露將聘用私人律師 56歲被告梁閏成，報稱任職警務高級督察。他現時已停職。他被控一項非禮罪及一項普通襲擊罪。控罪指，被告於2025年2月18日，在紅磡公主道99號紅磡警署1樓103室內襲擊女子X。他另被控於同日同地猥褻侵犯同一人，即女子X。據悉，X是被告的同袍。被告在2月19日被捕，至昨日被帶上法庭。

控方表示已準備好答辯。被告由當值律師代表，並申請將案件押後，以便索取文件及提供法律意見，另透露被告下次將會聘用私人律師。裁判官最終將案件押後至7月2日，被告續准以1,000元現金保釋，保釋條件包括不得離港、不得返回案發地點、不得接觸控方證人，及須交出旅遊證件。案件編號：KCCC 1245/2025