女西醫涉濫發免針紙 證人：僅詢問便獲發

【本報訊】西醫蔡淑梅被指濫發逾萬張免針紙，被控17項不誠實取用電腦罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。蔡及丈夫否認全部控罪，案件昨在區院續審。獲蔡淑梅發免針紙的證人供稱，當天求診不足3分鐘就獲免針紙。當被告知或涉串謀詐騙時，他「打咗個突」，矢口否認自己故意去診所取免針紙，或把責任推卸到蔡身上。

兩名被告分別是63歲女被告蔡淑梅；及其64歲丈夫、退休人士白偉雄。蔡淑梅面對一項不誠實取用電腦罪作為主控罪，及16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪；她另面對一項洗黑錢罪。蔡淑梅及白偉雄另同被控6項洗黑錢罪。當初獲蔡發出免針紙、免予起訴的證人，以控方證人身份出庭作供。

獲悉或涉串騙「打咗個突」 證人供稱，2022年6月，他到蔡淑梅位於元朗的診所，並就免針紙問題詢問蔡，蔡沒有回答，便向他發免針紙。他指求診過程歷時約兩至3分鐘。辯方盤問時指，證人向蔡稱自己擔心要打疫苗至茶飯不思，蔡認為他或出現疫苗恐懼症症狀，他表示不同意。

證人憶述，當初他收到警員電話，指涉嫌干犯串謀詐騙時，隨即「打咗個突」，心想「點解會咁嘅呢」。他否認自己故意去診所取免針紙，亦否認因知道處境危險，而把責任推卸到蔡身上，強調當日是想諮詢蔡的意見。辯方指，當年有傳媒報道，有人打疫苗後出現心肌炎及面癱，證人承認在報紙讀過。辯方指證人很怕打疫苗，他不同意。案件編號：DCCC 228/2024