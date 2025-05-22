東呼即應：大媽擺賣「萬能茶」 無牌行醫供刮痧

【本報訊】用了劣質廁紙可能導致皮膚過敏發炎，如果進食劣質食物或飲品隨時拿性命冒險。《東呼即應》在網上發現，有網民在社交平台發貼，指一名操普通話的大媽，在港鐵上水站外擺地攤售「萬能茶」，還提供刮痧服務，網民懷疑有人無牌行醫。另有車Cam片可見，一名黑人男子手持啤酒，突然亂過馬路兼傻笑，幸司機及時煞車。

有網民在社交平台上載照片，指一名操普通話的大媽近日在港鐵上水站外擺地攤，地攤擺放不知名的山草藥，兩支裝有深色液體的膠樽，還有數樽細支裝噴劑，懷疑有人無牌行醫。

在街道上作無牌販賣已可能違反《公眾衞生及市政條例》，所謂「萬能茶」之類飲品的藥效以及衞生狀況都十分可疑。

醉漢亂過路險釀禍 現在騙徒手法層出不窮，真的要帶眼識人以防被騙，至於駕車時更要一眼關七。網上近日流傳一段行車紀錄儀片段，於凌晨時分在紅磡街頭，一名手持一罐啤酒的黑人男子，突然衝出馬路，他搖頭晃腦疑似醉酒並露出燦爛笑容，幸司機及時煞車，才沒有發生意外。