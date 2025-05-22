東呼即應：紙巾暗藏致癌風險 勿抹傷口食物鋪墊

東呼即應揭表面潔白 含化學物孳菌邋遢 廁紙表面潔白，實際暗藏病菌。本報曾揭發公廁的廁紙樣本含菌量，比家用廁板高出逾19倍。另有內地女大學生愛用香氛廁紙，疑因此患子宮頸癌。有專家向《東呼即應》分析，紙巾含有致癌物PFAS（全氟和多氟烷基物質），以及螢光劑、漂白劑等有害物質，籲市民勿用紙巾抹傷口、抹碟及鋪墊熱食。對於不少人在公廁用廁紙鋪廁板防菌，有皮膚科專科醫生表示，污水有機會濺彈廁紙，並因此孳生細菌。

日常生活中，有人會貪方便將不同紙巾混用，例如用廁紙抹嘴或者清理傷口等。本報記者曾經巡視各區公廁，抽取廁紙及乾手機出風位的樣本，委託專家檢測發現含菌量驚人，最嚴重的廁紙樣本含菌量比家用廁板高出超過19倍。根據最新在國際學術期刊上發表的研究論文指出，廁紙竟是潛藏全球有害物質PFAS來源之一，人類如長期接觸有機會引發癌症、心血管疾病。

環境科學學人梁浩文解釋指，因為廁紙本身給人霉霉爛爛的印象，加了PFAS後看起來柔韌度高了，色澤亦變好，可令銷量增加。這一類化合物本身稱作Persistent Organic Pollutants，即「長久有機化合物」，它在人體中易入難出，會停留身體很久。

梁續指，白雪雪的紙中其實暗藏了很多物質，例如有螢光劑，因為廁紙本身不是製造出來就是白色，要令它反光，廠家便會放螢光劑，令它看起來很乾淨。而廁紙原材料是木漿，木漿本身不是白色，所以亦會使用漂白劑令它變白，廠家也不會用一些可以還原的漂白劑，因為在空氣中暴露久了就會變回黃色。

含漂白劑PAE可致敏感紅腫 另外，可能加入了聚酰胺聚胺環氧氯丙烷樹脂（PAE），PAE本身可使廁紙韌度增加，令它好像更耐用，其次還有些粉塵，當摩擦或抽取廁紙時，粉狀紙屑便會甩出來。以上幾種物質都可溶在水中，如果廁紙被水沾濕或在加熱情況下，廁紙甩出的污染物便會更加容易釋出。如嘴上有傷口，當使用過多漂白劑時，便會引致敏感，加上如使用過量PAE，亦可能會令皮膚紅腫。

不少人上班都習慣自己帶飯盒，很多時為免食物經微波爐加熱後太乾，都會將廚房紙放在飯面再加熱，但此舉原來等同給自己飯盒「落毒」。梁指，所有的紙都含有以上提及的物質，而微波爐食物一定是熱食，紙內的毒物就會透過熱力釋放，充斥在微波爐內，360度全方位滲進食物當中。他又稱，家用瓷碟盡量不抹乾，如果用紙抹碟，螢光劑、漂白劑就會落到碟上。

專家指不宜有香味及圖案 去年內地有女大學生因為長期使用來源不明的「香氛廁紙」抹私處，結果發炎求醫，最終被確診子宮頸癌。梁稱，選擇廁紙時盡量不要選擇有香味或有圖案的。而濕紙巾若非獨立包裝，只抽取最上面那一張，接着下面的濕紙巾就很容易會孳生細菌。

不少市民去公廁時擔心坐廁骯髒，於是用大量公廁廁紙鋪在廁板上防菌。不過，皮膚科專科醫生鄭學輝指出，即使清潔工作做得多好，也不知道之前使用者本身有否帶着任何病菌病毒，若沖水時沒蓋緊坐廁廁板，污水便有機會濺彈到四處都是，有機會濺濕坐廁旁的廁紙。

至於蹲廁是否比坐廁更污糟，鄭認為，無論坐廁或蹲廁只要保持一個適當距離或使用時盡量不要被污物濺彈到身上，理論上應該都很安全，到公廁如廁，最重要的是使用完後記緊洗手。