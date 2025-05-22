醫健：老有所醫：職業治療如何鼓勵及支持病人自立

在醫療康復過程中，「自立」是每位病人及其家人最期待達成的目標之一。無論是年老患者希望能自行穿衣、進食，還是受傷的病人渴望重返工作崗位，自立對於病人的生活質素和心理健康至關重要。職業治療正是以支持病人重拾自立能力為核心的專業治療，幫助病人實現生活目標並提高自信心。

自立並不僅指能獨立完成所有事情，而是根據病人的能力及情況，讓他們最大限度地參與日常活動，從而實現生活的自主性。這包括基本的生活技能（如洗澡、穿衣、吃飯）、工作能力、社交互動，甚至參與興趣愛好。自立的過程，不僅提升病人對生活的掌控感，還能促進心理健康，減少因依賴他人而產生的挫敗感。

1.個性化的評估與計劃

職業治療師會根據病人的健康狀況、生活目標及環境需求，進行全面的評估，從而制訂適合病人的復康計劃。例如，對於中風病人，治療師會針對病人癱瘓的肢體設計特定的活動，以幫助其恢復基本的活動能力。這樣的計劃不僅專注於疾病治療，更着眼於病人如何在日常生活中重新找到自立的可能性。

2.提升生活技能

治療師會設計並指導病人進行一系列有目的性的活動，這些活動模擬病人在家中或工作環境中面臨的日常挑戰。例如，學習如何使用輔助工具來協助穿衣或進食；學習如何安全地進行轉移（如從床到椅子）。掌握這些技能，能讓病人在生活中更有自信。

3.環境改造與輔助工具的使用

對於某些因身體或環境限制無法完全自立的病人，職業治療師會建議改造家居環境，例如安裝扶手、降低廚櫃高度或選用輔助工具（如助行架、電子餐具）。這些改變可以讓病人在不依賴他人的情況下完成更多日常活動，增強自主性。

4.心理與情感支持

面對失去自立能力，許多病人可能會感到焦慮、抑鬱或自我價值降低。職業治療師不僅提供實際的技術支持，也會通過鼓勵和陪伴，幫助病人建立面對挑戰的信心。此外，治療師也會教育家屬，讓他們更有效地支持病人復康，並避免過度幫助導致的依賴性。

重拾自立能力，對病人來說不僅是功能上的恢復，更是心理上和社會身份上的認同。職業治療通過專業的技巧和個人化的支援，讓病人能夠重新參與有意義的活動，從而提升生活質素和尊嚴。對病人來說，自立不僅是目標，更是一種生活的態度。

註冊職業治療師 劉志豪

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