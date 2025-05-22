8工種專才月底增輸入渠道 料放寬至40歲以下 3年配額萬個

【本報訊】本港勞動人口供應不足，政府透過輸入內地人才等計劃填補空缺。據悉，當局擬最快於本月底推出新措施，增設渠道吸引具經驗的指定技術工種專才來港。新措施涵蓋8個工種，而且申請人年齡限制亦放寬至40歲以下，料3年設一萬個配額，並會視乎情況適時檢討。有議員建議個別需考取香港牌照的工種，若來港專才在限期內未能成功考牌兩次，該技術人員便需退出計劃。

包括電工升降機技工海員 按勞工及福利局去年公布的「2023年人力推算」報告，本港預計到2028年，本地勞動人口將微升至約356萬，不過人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人。有傳媒引述多個消息指，當局會推出新的輸入勞工措施，涵蓋8個工種，包括電工、升降機技工及海員等。值得留意的是，該些專才的年齡上限，有指亦由上限35歲，放寬至40歲以下。

議員顏汶羽表示，香港一些行業長時間欠缺「熟練技術人員」，如升降機與自動梯技術員、飛機維修技術員及護士等，並影響城市運作及發展，引入有一定資歷及技術能力的人才能夠解香港燃眉之急。他又指，由於參與今次計劃的人才若居港連續滿7年可成為永久性居民，亦可聯同配偶及18歲以下未婚的受養子女來港，故計劃需更嚴謹地確保人才符合香港的勞動市場需求，建議個別需考取香港牌照的工種，若來港專才在限期內未能成功考牌兩次，該技術人員便需退出計劃。

促披露行業短缺數據釋疑 對於勞工界關注引入技術專才會影響本地工人就業機會，他指政府應清晰披露「技術專才清單」行業的短缺數據，解釋行業列入「技術專才清單」的原因，並按行業短缺情況設立及調整配額，以釋除本地勞工界的疑慮。他相信政府會貫徹本地人優先就業的人力政策，期望政府再推動業界改善本地工人待遇，以吸引新人入行。

據勞福局去年提交立法會的文件顯示，截至2024年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，其中近20萬宗獲批。同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過13萬人。勞福局亦正就高才通計劃及其他經優化的人才入境安排而展開檢討，確保相關措施具競爭力，有效應對香港的人力需要。