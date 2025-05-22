政黨促推動醫療發展 點名7產業

【本報訊】政府去年《施政報告》提到要推動本地藥械發展，助港發展成「國際醫療創新樞紐」。有政黨於昨日發布「發展香港醫療產業研究報告」，建議政府推動生物科技醫療、製藥、醫療健康儀器、中醫藥等7個與醫療相關的產業發展，加快推動香港成為「國際醫療健康產業樞紐」。組織又建議政府透過政策優惠及便利措施等，推動業界開發「醫療旅遊」服務，並加強發展本地「醫療美容」產業，同時為其引進牌照制度，確保服務品質等。

開發醫療旅遊 引醫美牌照制 該政黨衞生健康事務委員主席龐朝輝建議，港府應推動建設「香港生物科技醫療中心」，促進本地生物醫學科技產業發展，尤其是幹細胞相關產業。他又指出，本港主要競爭對手新加坡早於2000年起大力推動生物醫藥發展，惟本港相關產業仍處於起步階段，他希望香港加強「搶企業、搶人才」，並盡快落實新藥「第一層審批」，推動本地製藥產業發展，並透過創科優勢發展生物醫學科技產品等。

龐認為，港府可透過制訂全面醫療旅遊規劃、促進區域合作、推出稅務、地價優惠等，推動私營醫療機構及旅遊業界開發「醫療旅遊服務」，同時為醫療美容業立法，引進牌照制度，確保有關服務品質。

政黨建議政府引進龍頭企業及國際知名醫療科研機構，同時善用醫療創新基建，推動醫療健康、醫療科技等產業。為應對醫療人手不足問題，政府應改善「大灣區醫療人才交流計劃」，於內地醫護來港前提供培訓，亦應推動兩地醫療資格及培訓互認制度，同時改善海外牙醫來港執業安排，以增加人手供應。