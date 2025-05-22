私營龕場修例通過 惹不公質疑

【本報訊】本港現時一直有骨灰安置所牌照問題。立法會昨三讀通過《2024年私營骨灰安置所（修訂）條例草案》。有議員認為條例草案或對業界造成不公，修例後會造成市場價格波動。當局指條例草案適度調整申請豁免書申請資格，避免清灰及減少對鄰近社區的影響。

促關注市場價格波動 對於政府認為條例草案沒對業界造成不公，漁農界議員何俊賢直言「錢喺自己袋度，早畀同遲畀，利息都唔同咗啦！」他認為草案的規定令原先打算放棄經營的骨灰安置所突然可再申請，而早前已申請的骨灰安置所要「趕時間」和政府溝通，的確有骨灰安置所為盡快符合相關要求，導致工程價格急升，「呢啲市場嘅波動，政府當然係唔認數啦」。他指相關情況在環保行業亦會出現，建議政府未來亦要研究政策對市場價格波動的影響。

法案委員會主席容海恩指出，委員反映業界認為修訂申請豁免書資格準則對於不少骨灰安置所不公平，她指政府已解釋，已結業、申請文書被拒或撤回的安置所，修例後亦不會符合申請資格，因此沒有不公平。她認為條例草案避免大量「清灰」，符合中國人「慎終追遠、尊敬先人」的文化，讓特定骨灰安置所申請以受限形式營運。她指審議期間業界對條例草案有不少誤解，認為政府要和業界多溝通。

議員謝偉俊認為政府說法和議員說法有如「平行時空」，政府認為很多濫用情況，消費者受傷害，要大幅加重罰則，但亦有議員反映政府在發牌過程「吹毛求疵」，導致問題過程被拖長。他表示，過往只有約10宗個案因違例被判罰，但因此將罰則由一萬元，增加至500萬元並監禁兩年，當局是「解釋唔到嘅」。

環境及生態局局長謝展寰指政府建議適度調整申請豁免書申請資格，成功申請者可保留已出售龕位，以現有規模繼續運作，避免清灰及減少對鄰近社區的影響。他說現時條例下，違規出售只罰款一萬元，與其利潤不合比例；亦沒條例直接起訴超賣情況，修訂罰則能提高阻嚇力及提高市民信心。