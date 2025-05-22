打造「四山」旅遊熱點 遠足徑設施將改善

【本報訊】政府「旅遊熱點工作組」首階段9個項目出爐，包括推出香港工業品牌旅遊、「四山」旅遊及舊城中環深度遊等。當局指新熱點照顧各方面旅客的喜好，注重地道文化、港味及生態旅遊，會因應項目而改善配套設施等，便利旅客。他們又相信，旅遊業界及商家可善用機遇，令旅客不只到訪景點「打卡」，更會到附近消費。

漁護署助理署長葉彥在電台節目表示，本地的行山人士對太平山、鳳凰山在內的「四山」較熟悉，但旅客在港的時間有限，未必知道遠足的地點。署方會因應「四山」旅遊而改善山徑設施，包括增設路標、指示牌、地圖等資訊，又會種植主題植物及增加枱櫈等休息設施，提升旅客遠足的舒適度。而旅遊業界及商界可做一些串連，令遊客不只行山，更可到附近地方消費。

不過，山徑人多或造成損耗及垃圾問題。港府官員認為，旅客大多講求文明旅遊，當局亦會在山徑起步點、內地社交平台等宣傳保護環境等資訊，不太擔心發生垃圾問題，但稱少數亂拋垃圾的情況是無可避免。

中環扶手梯會供消費資訊 官員又提到，屬全球最長的中環半山自動扶手電梯，在使用多年已有破損，未來將會美化之餘，亦會提供附近一帶的食肆及小店等資訊。官員亦說，近年「特種兵」旅遊模式興起，相關旅客消費較低，因此本港要豐富旅遊產品迎合需要。他又指年內可推行其中7個項目，期望能夠提升香港整體的吸引力。

旅遊界議員姚柏良則說，首9個項目是第一步，期望打破傳統模式及思維，推動處處是景點，除了舊城中環外，很多歷史古蹟可提升及推廣，例如九龍城可配合深度遊，九龍城寨主題有不少日本旅客感興趣，旅遊項目可以由地點變成路線，增加旅客的體驗及感受。