油尖旺阻街滴水 窒礙發展打卡區

【本報訊】政府在2022年8月啟動「政府打擊衞生黑點計劃」後，起初全港有700多個衞生及街道管理黑點，但在今年3月31日更新衞生黑點名單，剔除630個黑點。有政黨指政府正發展旅遊熱點，而油尖旺區不少地方屬旅客打卡區，但區內部分衞生黑點最近仍有店舖及路面阻街、冷氣機滴水等問題，部分後巷仍見有建築廢料及電單車違泊，要求有關部門跟進及盡快作出改善。

政黨促當局快改善環境 該政黨最近巡查油尖旺區內部分衞生黑點，發現多是涉及店舖及路面阻街、冷氣機滴水問題，有部分後巷仍見有建築廢料及電單車違泊。其中兩區有街市周邊的店舖，仍有出現雜物或發泡箱阻街情況，該政黨指區內有部分地攤，希望政府多加留意，另外亦多了樓盤銷售的商業橫額及用作商業推銷的易拉架阻街。

政府開放舊油麻地警署為旅遊熱點，議員鄭泳舜表示支持，希望可牽引旅客同時前往附近的果欄、廟街或玉石市場打卡及消費，但認為政府要改善周邊環境。

就廟街一帶，鄭泳舜要求當局考慮放寬相關牌照規限，容許販商可出售多元化的手信及貨品，發展手信街。該政黨指出，當局應檢討有關經營模式，當中必須拆牆鬆綁。

該政黨昨與食環署副署長會晤，談及九龍西的黑點中有不少屬冷氣機滴水問題，加重罰則的新法例將於8月實施。該政黨引述政府表示，會集中處理冷氣機滴水，特別是巴士站滴水個案，會全區動員洗樓及透過夜視鏡調查。