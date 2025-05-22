店舖阻街收傳票 部分罰款較告票少

議員：或鼓勵大面積犯罪 執法令人憂慮 店舖阻街罪行的定額罰款於2023年10月提高至6,000元。當局指截至今年3月底，食環署發出1,593張6,000元的定額罰款通知書；同期向29名違例者發出傳票，涉及36宗檢控，罰款金額介乎300至6,500元，其中5宗被判罰6,000元或以上。有議員反映「收傳票平過定額罰款嘅情況的確存在」，亦有議員憂慮會鼓勵阻街者「做一啲有爭議個案、大面積犯罪」，就能在法庭以時間成本換取較低罰款。政府指正計劃擴大使用攝錄機執法，又指現時收到傳票人士不能再以書面認罪，必須要親身出庭，認為可增加阻嚇力。

環境及生態局局長謝展寰昨在立法會回覆議員質詢時表示，指29名發出傳票的違例者中，有4名涉及違例兩至5次。至於店舖阻街方面，他指沒有備存重複獲發通知書的人士資料。

應減違法者鑽漏洞空間 提出口頭質詢的工程界議員盧偉國指有27宗檢控，判刑後罰款少於6,000元，反映「收傳票平過定額罰款嘅情況的確存在」，關注政府是否曾因檢控後罰款過輕，向法庭提出覆核。謝展寰回應指政府現時就一宗個案向法庭提出覆核，重申政府目的是要改變店舖阻街情況，又認為政府提高罰款後情況已有改善，強調現時定額罰款通知書及傳票已大幅下調90%，有明顯效果。他強調定額罰款通知書只適用於直接、清晰、容易確立的個案；有爭執、嚴重及複雜者，只需要用傳票作出檢控，檢視後全部個案沒有濫用。

漁農界議員何俊賢亦認為執法情況「令人憂慮」，擔心鼓勵阻街者「做一啲有爭議個案、大面積犯罪」，就能在法庭以時間成本換取較低罰款。他認為政府應減少違法者利用漏洞的空間。謝展寰表示，本港法庭獨立審判，要小心和法庭溝通。他指政府日前已就《公眾衞生及市政條例》作出修例，收到傳票人士不能再以書面認罪，必須要親身出庭，認為能增加阻嚇力。

另一議員楊永杰關注政府會否增撥資源，在店舖阻街黑點加裝閉路電視，或引入內地系統。他認為「第時如果啲慣犯死不悔改」，應該考慮引入累進式罰款。謝展寰指新罰款金額生效以來，店舖阻街的情況已有明顯改善，成效有目共睹，因此在進行第二階段法例修訂時，認為現階段不需要引入累進式罰款制度，可先觀察法例修訂後遏止店舖阻街的整體效果，日後有需要時，可再檢視是否引入累進式罰款，或進一步提高最高刑罰。他續稱，會繼續研究透過科技提升工作效率，正計劃擴大使用攝錄機執法。