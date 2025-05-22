港大生物醫學工程學院 下學年收生
【本報訊】香港大學跨學科成立生物醫學工程學院，將於下學年（2025-26學年）收生，首推旗艦課程「工學學士（生物醫學工程）」，未來會因應醫療科技發展開辦更多學士學位及研究生課程。港大期望跨學科合作有助推動研究，令香港成為國際教育樞紐。
港大昨表示，生物醫學工程學院由李嘉誠醫學院、牙醫學院、工程學院及理學院共同支持。
生物醫學工程學院暫任院長Michael Häusser介紹，課程設計融合人工智能、工程學、生命科學及臨床應用，培育學生具備變革醫療保健的能力，而學院亦會以全球視野推動醫療科技創新。學院將提供集研究及創新的跨學科研究平台，加速生物醫學與工程技術的突破，並為學生開拓升學銜接、職前實習及就業管道，培養引領醫療科技發展的專業人才。
跨學科支持 推創新發展
港大校長張翔指出，新學院是港大推動跨學科創新的里程碑，整合牙醫、工程、醫學及科學領域優勢，不僅推動尖端研究與人才培育，更呼應國家發展策略，強化香港作為國際教育樞紐的地位。
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