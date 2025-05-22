港大生物醫學工程學院 下學年收生

生物醫學工程學院暫任院長Michael Häusser介紹，課程設計融合人工智能、工程學、生命科學及臨床應用，培育學生具備變革醫療保健的能力，而學院亦會以全球視野推動醫療科技創新。學院將提供集研究及創新的跨學科研究平台，加速生物醫學與工程技術的突破，並為學生開拓升學銜接、職前實習及就業管道，培養引領醫療科技發展的專業人才。