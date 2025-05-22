5‧27起 紅會收緊女性捐血要求 血紅素標準上調至12度

【本報訊】香港紅十字會輸血服務中心昨日宣布，已沿用30至40年的捐血要求將於下周二（27日）起修訂。新要求中，女性捐血者的血紅素檢測標準值，最低由11.5度提升至12度，上限則維持16.5度不變，而男性捐血者要求亦將維持。中心預計修訂更新後，每日會多約十數人因血紅素不足而需被暫緩捐血，估計影響不算太大。另外，去年衞生署公布的「鐵質水平主題報告」指出，本港女性缺鐵情況較男性普遍。中心提醒市民記得補鐵，尤其是捐血人士。

冀貼近國際水平 籲補鐵 輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，今次修訂是根據香港的血液需求及捐血者血紅素水平數據而訂。由於近年因血紅素未達標而被暫緩捐血的人數大幅減少，由10年前每年近4萬人，至去年減至一萬人以下，故中心認為是適當時機作出修訂，以達致貼近國際標準的水平。

輸血服務中心指出，鐵質是製造血紅素的主要元素，而血紅素就存於紅血球內，負責運送氧氣至身體各部位。由於每次捐血後體內會流失一定數量的紅血球，故恒常捐血者特別需要留意補充鐵質。中心血液收集及招募部門主管江舜賢指，港人生活忙碌，時常食無定時、吃得太快，亦常以咖啡、奶茶「送飯」，又較少吃蔬果，均會影響鐵質吸收。他建議可轉飲檸檬水，多吃含豐富維他命C的蔬果，以攝取更多鐵質。

近日，中心聯同醫院管理局推出《鐵人食單2.0》補鐵食譜，以短片及相片形式，介紹高鐵質菜式的準備和製作過程。九龍中醫院聯網營養部聯網經理鄭家燕表示，市民需要補充鐵質時，除了可以吃牛肉，亦可留意貝殼及海產類，當中不少含有豐富鐵質。而補鐵食譜中，亦包括一些貝殼類食品，亦有適合健美人士的餐單等。