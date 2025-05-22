明刊憲 持牌診所倘結業 須先通報衞生署

私營醫療機構條例 10‧13起可申牌照 提供初生嬰幼兒疫苗接種服務的「仁滙醫務集團」日前爆出結業疑雲，導致大批預繳購買疫苗服務的家長淪為苦主，喚起社會關注私營醫療機構規管問題。有衞生官員昨日於立法會公布，將就《私營醫療機構條例》中規管診所等條例，向立法會提交生效日期公告，明日刊憲，採取「先訂立後審議」形式，10月13日開始接受牌照及相關豁免申請，預計申請12個月後牌照正式生效。對於政府日後如何預防「仁滙」同類事件發生，官員指出，該公司於設施、醫療服務等方面未被發現違規，更多是涉及《商品說明條例》。另外，日後《條例》擴展至診所後，持牌診所結業前，需要預先告知衞生署，可防止診所突然結業事件。

政府昨日宣布，有關《私營醫療機構條例》中，對診所及小型執業診所的規管制度將於明日刊憲，並於下周三（28日）立法會會議省覽。《條例》規定有註冊醫生或牙醫執業的診所須領有牌照，而持牌人須時刻遵守《條例》、牌照條件和相關守則，包括房舍、人手及設備等方面的要求。

規限處所名稱描述用字 議員陳永光表示樂見政府公布《條例》實施時間表，不過亦擔心市民未必能分辨醫療機構是否有持牌、是否正規等。衞生官員回覆指，《條例》訂明若未獲衞生署或其他法律批准，所有處所不得使用相關名稱及描述，例如「醫學」、「醫療」、「診所」、「治理」等字眼，亦不能描述該處所可提供私營醫療機構的醫療服務。相關細節會等《條例》實施後盡快啟動。

議員關注「空窗期」處理 議員陳凱欣指出，當年《條例》由開放申請，到首批牌照生效已需時一年，而無牌經營罰則落實更要足足兩年半。她關注今次診所牌照預計生效時間，以及當局如何處理罰則落實前的「空窗期」。官員回應指，考慮到業界需要時間準備文件，而政府亦需要時間討論《條例》細節，例如非持牌處所不能使用的字眼等，希望牌照可於當局接受申請後12個月生效。

至於如何防止「仁滙」同類型事件，官員表示，政府未有發現涉事機構於醫療專業上有違規，反而在營商手段方面可能在《商品說明條例》上有所牴觸。

另外，《條例》落實後，持牌診所需要於結業前預先通知政府，預計可以為消費者提供更多保障。