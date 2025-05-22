空運危險品修例 最快7‧18生效

【本報訊】政府於明日就4條航空相關法例的修訂建議刊憲，以提升空運危險品安全，推動低空經濟發展。修訂建議將於下周三（28日）提交立法會，目標於7月18日開始生效。

為提升空運危險品安全，政府計劃透過《2025年（1995年飛航（香港）令）（修訂附表16）令》及《2025年危險品（航空托運）（安全）規例（修訂附表）令》，把國際民航組織的最新規定納入本地法例。

低空經濟 擬修訂增丙類無人機 根據國際民航組織最新發布的《危險品安全空運技術指令》，部分更新條文包括，新增在危險品運輸文件上，須為每個含有某些放射性物質的包裝件闡明尺寸的要求，以便利貨物裝載程序。運輸及物流局發言人稱，航空業界對旨在提升空運危險品安全的法例修訂建議表示支持。

此外，為推動低空經濟發展，政府計劃修訂《小型無人機令》（第448G章）及《1995年飛航（香港）令》（第448C章），主要修訂包括增設重量在25公斤至150公斤之間的丙類無人機、要求操作丙類無人機的人士必須事先獲得民航處許可、對丙類無人機實施保險規定等。

運流局發言人表示，相關法例修訂建議可釋放較重型的小型無人機的潛力，並促進非傳統航空器的試飛，從而拓展及豐富各類低空飛行活動的應用場景。長遠而言，政府亦正研究一套新的專用法例，以規管各類型非傳統航空器。