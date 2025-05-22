4年後 近半行人天橋已安裝升降機

全港公營行人天橋逾730座

陳美寶表示，現時由路政署維修及保養的行人天橋的數量有731座，當中設有升降機的行人天橋的數量為280座，佔約38%；餘下未設有升降機的451座行人天橋中，有約70%已符合無障礙通道的標準，例如設有斜道、地面替代過路處或接駁之大廈設有無障礙通道，另有約15%已確定因不同因素，例如因空間不足，不適合加建無障礙通道設施。