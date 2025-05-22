未來投資逾千億計 港鐵稱踏入增長期

多條鐵路陸續興建 審慎理財穩步發展 港鐵東鐵綫於今年3個月內出現兩次工程車故障事件，港鐵主席歐陽伯權昨於周年成員大會前宣布，將展開獨立調查，邀請獨立專家檢視工程車運作，希望不會再發生類似事件。他亦就早前內地五一長假期間，落馬洲站網絡擠擁致大批乘客未能出閘滯留致歉，稱職員已即時處理，加大網絡容量。他又指，港鐵未來將發展多個鐵路項目，連同維修保養預期開支逾1,600億元，強調會做好理財工作。

歐陽伯權指港鐵正進入新一輪的鐵路投資和項目興建期，正推進東涌綫延線、屯門南延綫及屯馬綫洪水橋站等多個新項目，而北環綫主線鐵路方案亦於上月獲批，已開展前期工程。他指上述新項目涉及投資逾1,000億元，而近5年需投放逾650億元提升鐵路保養等，強調並非小數目，形容港鐵正進入「很刺激」的增長期。

他又回顧港鐵逾40年歷史，曾經歷投資增長期，但檢視所有紀錄，港鐵均處理得當。他續指，港鐵一直採用審慎理財的策略，以多元化進行管理，最近一個例證是成功發行30億美元債券，強調會繼續分析未來資金所需，評估融資需要。

東鐵綫工程車故障 展獨立調查 港鐵東鐵綫分別於今年2月5日及4月27日，先後出現工程車故障事件，導致服務受阻多個小時。被問到會否提高罰款金額，作為車費優惠補償予乘客時，歐陽伯權向受影響市民致歉，並宣布將就兩宗事故展開獨立調查，邀請獨立專家檢視工程車運作，希望不會再發生類似事件。早前內地五一長假第二日（5月2日），港鐵落馬洲站的流動數據及免費Wi-Fi，未能應付大批乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，導致站內網絡繁忙，乘客一度逼爆落馬洲站。歐陽伯權再就事件致歉，指港鐵職員當時已即時處理，加大網絡容量，很快便回復正常。

另一方面，港鐵早前提出機場快綫加價，其中香港站往機場站的八達通成人票價，由現時的110元加至120元，整體加幅9.4%，預計6月內生效。歐陽伯權表示，今次是機鐵近8年來首次加價，建議加價幅度低於通脹，加上機鐵已運作多年，暫時計劃需動用20億元更新項目，希望市民接受加幅。