百分百擔保貸壞帳逾15% 2007個案提款後始揭發

【本報訊】政府在疫情期間於「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」，截至今年4月底，計劃下八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.2%、4.2%和15.6%。

5400宗展開追討

商務及經濟發展局承認，百分百特別擔保產品有3,519宗申請懷疑涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，當中有2,007宗個案於貸款提取後才被發現，涉及約55億元貸款。商經局回應指截至今年4月底，貸款機構包括透過其債務催收機構，正就約5,400宗百分百特別擔保產品下的壞帳個案展開追討，已經或正就約3,500宗個案採取法律行動，在上述約8,900宗的個案中，有超過30%在採取追討行動後收到全部或部分欠款。