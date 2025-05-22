減稅逾半年 烈酒進口量增15%

【本報訊】政府在去年10月宣布調低烈酒稅，把進口價200元以上部分的稅率由100%大幅減至10%。當局指截至今年4月底的6個半月，進口並已完稅的烈酒數量（按升計算）和其價值與調低烈酒稅均有上升，其中烈酒進口數量上升逾15%，而價值則大幅上升近60%，反映政府引進的雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易。

商務及經濟發展局局長丘應樺昨回覆議員吳永嘉的書面質詢，根據統計處「僱傭及職位空缺按季統計調查」的結果，截至去年底，與酒類飲品（即涵蓋烈酒、葡萄酒及啤酒等酒類飲品）相關行業註冊的機構單位數目約有2,130間，就業人數約為6,720人，分別較2023年底上升110間及下降270人。

冀促進高價烈酒貿易拍賣 對於部分業界希望政府可進一步下調甚至取消烈酒稅，當局重申降低烈酒稅的目的是鼓勵業界在香港進行高價值烈酒的貿易拍賣，藉此帶動物流和儲庫、旅遊和高端美食消費等高增值產業的發展，同時亦謹慎地避免因調低烈酒稅而導致市民增加飲用烈酒，因而衍生其他問題。

他續稱，政府推出有關措施時，已充分平衡推動經濟發展、維持公共財政穩健及保障公眾健康等不同的政策考慮，當局會密切留意烈酒貿易的發展，適時檢討措施成效， 而任何進一步調整均需審慎考慮各方面的影響，並從長計議。