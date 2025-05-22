城大逐步開放校園 「明日創新」隧道啟用

【本報訊】多間本港大學因2019反修例事件及新冠疫情爆發而採取封閉式校園管理，限制公眾人士出入，而隨社會復常，各大學相繼取消出入限制，唯獨城市大學及理工大學仍閒人止步。城市大學昨日正式啟用「明日創新」隧道，連接城大及又一城，校方透露有意逐步開放更多校園環境讓市民進入，目前正計劃向屋宇署入則，目標可將閘機移入至楊建文學術樓，期望最快可於年底成事。城市大學校長梅彥昌表示，希望在不久的將來可以開放更多校園位置讓市民進入，亦歡迎年輕一代透過參觀城大來啟發自身，但同時亦要確保可以維持校園內安全，例如防止市民進入有危險化學物的實驗室等，所以在開放前會重新檢視現有的保安措施，以確保校內學生、教職員及遊客等所有人的安全。