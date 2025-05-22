財源「雙失」 下調10%不追通脹 中小學遭削津惆悵

調整中學開班 恐損弱校生存空間 財赤高企下，政府繼取消2,500元的學生津貼後，再向中小學校「開刀」。教育局近日與辦學團體、學校議會等代表會面，介紹擬在9月開始的新學年進一步削減開支及津貼方案，措施包括學校營辦開支的總額將下調10%、所有分項津貼不會按通脹上調，中學開班安排亦要調整（見表）。教育局沒有披露連串措施可節省的公帑，中學校長會主席連鎮邦則指有關消息在學界引起很大回響，教育界議員朱國強亦高度關注事件，擔心政府向教育開刀的趨勢不利本港長遠發展，調整中學開班安排更可能導致弱校生存空間收窄。

新學年每校最高減80萬津貼 根據教育局日前向與會團體介紹的措施，津貼學校的「擴大的營辦開支整筆津貼」（EOEBG）新學年擬下調10%，現時一所24班小學的每年可獲津貼約為600萬元；24班中學則每年約有850萬元，按削減一成計算，相關中小學在新學年內將被削減60至80萬元津貼。朱國強表示，削減津貼的中長期影響較大，主要是教育局取消按通脹調整的原有安排，在百物騰貴下，學校原有的個別項目可能未必能繼續維持，上述津貼一般資助學生參加學習活動、支付學校行政、設備保養等，學校被迫要另行收縮開支。

此外，教育局還會調整全方位學習津貼的班本津貼計算方式，將來改為按學生人數計算，有消息指，小學的津貼額為每人1,100元，中學的津貼額為每人1,500元。朱認為新方案改以學生人數計算較為合理，相信學校暫時較能接受。

不過，當局擬劃一官津中學的每班派位人數上限，且計劃容許現正開辦4班或以上中一的中學，在符合條件情況下，申請開設5班或以上中一。朱國強不贊成有關措施，擔心會加劇中學搶學生的競爭，甚或造成「強者愈強」局面，看似對名校有利，但弱校卻更加招生困難。有份與教育局會面的津貼中學議會主席李伊瑩認為，政府鼓勵學校盡量用完當年津貼，日後學校或要使用盈餘作日常支出。

議員指對長遠發展有害無益 朱國強亦引述國家最新頒布的《教育強國建設規劃綱要》，訂明各級政府要確保公共預算教育支出逐年「只增不減」，但香港卻反方向而行，不符合國家策略與發展大勢，對香港長遠的持續發展亦有害無益。

教育局調整中小學資源構思