鋼筋工序涉樓宇安全 業主市場信心受損

安達臣道首置盤鋼筋違規事件簿

【本報訊】觀塘安達臣道首置盤被揭主力鋼筋缺少約10%，廉署拘捕10名疑犯。香港建造商會昨日嚴斥建築業界出現貪污行賄的不法行為，相關行徑嚴重破壞建造業的聲譽，罔顧公眾利益，絕不容忍。立法會房屋事務委員會委員梁文廣亦指，事件涉及樓宇結構安全，對業主及市場信心造成雙重打擊，要求政府及發展商立即補救，挽回公眾信心。

建造商會譴責劣行 香港建造商會發表聲明，指初步了解涉案分判商並非商會會員，對其行為無直接管轄權。然而，商會認為無論涉事公司是否會員，任何違法及違反行業道德的行為均應受到譴責。商會強調，絕大多數業界同仁秉持高度誠信，少數不良人士的行為必須受到譴責及懲治，又呼籲所有建築行業從業員以此為鑑，嚴格遵守法律法規及誠信標準，共同維護行業的良好形象。

梁文廣指，市民置業往往要耗資數以百萬元，居所安全是最基本要求，今次事件涉及樓宇結構安全，加上樓市處於下行壓力，或會打擊銷情。而該樓盤已停工逾半年，勢必延遲入伙時間。他指即使屋宇署估計事件對結構沒太大的安全隱患，但亦不應為追回時間而趕工，忽視安全。