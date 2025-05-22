消失的鋼筋 首置盤爆貪污醜聞 安達臣項目共拘10人

利是餅券夜總會作甜頭 分判商賄監工鬆手 觀塘安達臣道首置盤捲入建築貪污事件，屋宇署發現地盤內6幢住宅大廈有鋼筋短少、直徑低於要求，甚至鋼筋裝置移位等違規情況，廉政公署昨日公布，已就事件拘捕10名男子，涉地盤分判商以提供利是、送月餅券及夜總會消遣等形式行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，廉署形容事件「罕見」。涉事地盤承建商為長實集團，該公司表示高度關注事件，正與屋宇署商討後續處理。屋宇署則指，地盤全部6座大廈的鋼筋配置均和圖則不符，主力鋼筋平均缺少了10%以下，但沒有影響結構安全，要求進行加固及補救措施，地盤自去年10月遭下令停工後，至今仍沒能復工。房屋局稱會敦促發展商跟進，以盡量追回受停工影響的進度。

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明昨表示，廉署於上周展開代號「戰鼓」的行動，拘捕了共10名男子，年齡介乎29至52歲，包括一名總承建商員工，5名分判商東主及員工，4名工程顧問公司的駐地盤監督。

全數6座均不符圖則 已停工 廉署懷疑，有分判商為減少成本、提高利潤，不按圖則要求施工。被捕疑人涉嫌向監督工程人員提供「甜頭」，例如一些昂貴款待，包括送月餅券去高級餐廳吃飯，每次約為2,000至3,000元；亦獲請人去夜總會，每次花費兩至3萬元，另有數千至數萬元不等的利是，以令監督工程人員放寬標準，容許不合圖則規格的工程質量。

屋宇署總結構工程師高美儀表示，一直協助廉署調查，署方在去年8月已接獲報料，9月先後4次派人去地盤視察，發現有地方鋼筋配置偏離圖則，後於10月下令地盤停工以展開全面徹查，並對工程人員進行問話及搜證。證實該住宅項目全部6座大廈的鋼筋配置均和圖則不符，出現鋼筋減少、變幼、消失、間距變闊，以及移位等，有移位更多達530毫米。

鋼筋少約10% 屋署稱無礙結構 高又稱，該項目已違反建築物條例，但經視察及評估後，考慮整個配置，有關大樓因主力鋼筋平均缺少了10%以下，暫無影響整體樓宇結構，無安全問題，但要承建商要為結構構件加固，及重新配置石屎等。

屋宇署續指，除了涉事的安達臣道項目外，該總承建商同時有5個尚未竣工的私人發展項目。當中3個為住宅項目、一個為商業用途，而一個為商住用途項目。該商住用途項目已臨近竣工，其餘4個項目的竣工時間大致由明年第二季至2027年第3季不等。為了確保樓宇安全，屋宇署將立即去信該5個發展項目的發展商，要求其委任的註冊結構工程師全面覆查相關地盤鋼筋安裝的監督紀錄；在兩個月內向屋宇署提交覆查報告以及檢查鋼筋配置的檢測方案；於屋宇署同意有關檢測方案後，聘請獨立認可的實驗所進行檢測；並向屋宇署提交報告，確保項目結構安全。

屋宇署又形容事件「罕有」、「屬個別事件」，會加強地盤落石屎前鋼筋抽樣檢查，項目由現時12%增加至25%，確保施工無問題。至於承建商違法，屋宇署稱正徵詢律政司意見，考慮對相關人士提出檢控，亦會拒絕其註冊續期。

長實：正與當局商討後續處理 長實集團指，對於安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示關注，支持廉署之行動，保障香港之廉潔營商環境，已初步完成檢視項目之工程，並正與屋宇署商討適當之後續處理。房屋局稱十分重視是次事件，會敦促發展商跟進以達致復工標準，在確保建築質量和安全的情況下，盡量追回受停工影響的進度，早日落成有關單位。

安達臣道發展項目由長實在2020年5月以49.5億元投得，項目共有6幢多層住宅大樓，其中第1、2及3座大樓高36層，第5、6及7座則樓高27層。上址地契規定，項目落成後，房屋局將會選取其不少於1,000伙作為港人首置上車盤，以市價八折出售。

距離過闊 換取寬鬆監管鋼筋行賄圖 數量不足 廉政公署已就事件拘捕10名男子。