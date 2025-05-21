打卡旅遊成熱潮 做好規劃更重要

剛過去的五一假期，大量內地旅客訪港，他們湧至「小紅書」推介的景點爭相打卡，不少地方皆被擠得水洩不通。眼見打卡旅遊受歡迎，港府食髓知味，揀選9個具吸引力、可行、短期可推出，以及具特色的旅遊熱點項目，透過提升軟硬件、景點維護及開放從未開放的地區，冀再下一城吸客，務求將「無處不旅遊」做好做滿。然而，打卡旅遊可能引致人滿為患，吸客的同時，更應做好配套規劃。

9個項目分別為工業品牌旅遊、維園市集、添馬紫花風鈴木園、特色社區之中環深度遊、香港龍城深度遊、紀律先鋒巡禮、開放舊油麻地警署、「四山」旅遊及發展前紅磡鐵路貨運碼頭。當局解釋，特意揀選中環、九龍城兩個特色社區，以藝術元素美化改造，便利旅客特色打卡，帶旺地區消費，並會開放舊油麻地警署讓旅客感受內裏布局。至於「四山」旅遊則包括太平山、鳳凰山、大帽山及西貢海，是因應電影令熱度大增而提出；工業品牌旅遊則集中「香港製造」，初步已與益力多、李錦記及八珍商討。預料9個項目的推廣及改造開支約2,000萬至3,000萬元。

很明顯，這9個項目之中，不少均是今個五一最多內地旅客到訪之處，例如舊油麻地警署門外便摩肩接踵，旅客爭相拍照放上網。而九龍城寨因為電影大熱而「鹹魚翻生」，中環半山扶手電梯則向來富有特色，一直深受旅客歡迎。至於「四山」旅遊因應獲獎紀錄片應運而生，也算食正潮流。誠如當局所言，這些項目都是能夠在短期內提升改造、向外推廣，動用的公帑也不多，算是用行動響應了中央下達「無處不旅遊」的指令。

但正因為五一仍歷歷在目，到處人山人海，旅客只顧打卡，推拉擠吵在所難免，不少位於打卡熱點的商舖和食肆均表示，人太多，反而令真正顧客卻步，生意較平時減少。亦有環保團體指出，大量內地旅客到郊區行山和紮營，遺下大量垃圾，破壞環境。明乎此，當局除了順勢推出打卡熱點吸客，更應做好交通安排、控制人潮等配套規劃。例如舊油麻地警署樓齡不輕，地方亦有限，不可能無止境讓旅客入內。當局宜推出網上預約，甚至銷售門票，做好人潮管制，增加收益，亦可令旅客有更佳體驗。「四山」旅遊亦是一樣，最重要是教育旅客「自己垃圾自己帶走」並注意安全。網上不時可見，行山客登山後危站拍照，一旦為了打卡而發生意外便得不償失。

毫無疑問，旅客增加了，地區經濟必然會有所提升，商界如能多動腦筋，不難在淡市之下殺出重圍。但一如之前的盛事經濟和夜繽紛活動等，港府至今沒有為推出熱點的經濟效益訂下關鍵績效指標（KPI），外界難以知悉其對本港經濟有多少實質幫助。反觀全球多地，例如日本京都祇園、巴塞隆拿聖家堂等旅遊勝地，都因為打卡旅客過多引致民怨，近年紛紛禁止或限制觀光客拍照。港府宜吸取各地經驗，及早安排，切勿好心做壞事。