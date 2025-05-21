龍七公：印巴空戰揚威 殲10外的功臣

印巴空戰之後，中國在本月17日，終於在官媒報道了事件，指中國外銷型戰機殲10CE首次取得實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機。全文沒有提一句交戰方，但大家都明白是怎麼一回事。世界軍事圈則繼續深挖印巴空戰的功臣，把中國其他軍武的威水事迹又刨了一通，結果，巴基斯坦部署在該國邊境、購自中國的SH15重型卡車炮、紅旗9BP防空導彈和北斗衞星系統，又成了當紅武器。

三件利器 表現亮眼 綜合海外軍事圈的分析，印度擁有的3架法國陣風戰機被擊落，其中兩架是被殲10CE發射的導彈射下，另一架卻是被巴基斯坦部署在地面的紅旗9BP防空導彈射中，這款產自中國的地面防空導彈，與美國的地對空愛國者導彈知名度相差遠了，但在印巴交戰中的表現卻好得很，巴基斯坦利用它打下一架陣風戰機，清除或干擾了不少無人機和導彈，在戰場上表現得十分亮眼。

同獲海外軍事界關注的，還有SH15重型卡車炮，這款移動能力強、善於地面戰的武器，在印巴交戰中令印度吃了大虧，不但在喀什米爾邊境成功擋下印軍的地面攻勢，有指其發動的炮襲，造成印軍有高級將領陣亡，對戰事後續發展帶來關鍵影響。

此外，中國的北斗衞星導航系統亦被盛讚。巴基斯坦大部分武器均購自中國，無論是雷達、空中預警及電子作戰等設施，在天上張開的「眼睛」，均是來自北斗衞星的數據。在這次交戰中，中國軍武展示的精準度、遙距作戰能力均得到實證，這三大武器及系統被關注也十分正常。只是，內地官媒日前談及殲10CE一舉擊下多架戰機時，卻沒有細談上述幾大功臣，頗有深藏功與名的味道。

至於殲10CE，官媒倒是詳細解說了這款戰機的資料，例如由中國航空工業自主研製，是全天候、單發單座、多用途戰鬥機，具有體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力。

只看上述形容詞，一般看官或不明白，詳細一點，便是這款戰機具有優良的中低空機動格鬥、超音速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中加油等功能，它裝備了先進的綜合化航空電子系統和武器系統。

可以說，殲10CE擁有綜合化航空電子系統，比俄製的蘇30戰機更具戰鬥力，在雷達探測上又領先不少，更有指蘇30戰機的雷達比殲10CE落後兩代。法國陣風戰機的雷達半徑也比不上殲10CE，也就是說，無論是探測能力、先發制人能力，殲10CE均勝一籌。

印巴戰事只維持了幾天，但這場戰事的重要性，卻一點不輸於打了3年多的俄烏戰事，主要原因是雙方在空戰中出動過百架戰機，而且雙方從空中到地面均有較量，巴國利用中國軍武演示的現代化作戰技術，足以更新人們對現代戰爭的認知與理解。