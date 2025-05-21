笑看天下：普京要贏家通吃

俄羅斯和烏克蘭代表團，上周五在土耳其伊斯坦布爾恢復直接談判，雙方同意交換1,000名戰俘，原則上願意繼續接觸談判，不過似乎難有甚麼突破。談判細節陸續曝光，俄方代表要求烏軍從扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，然後才會談論停火及其他問題，否則俄軍可能繼續進攻哈爾科夫和蘇梅地區。

特朗普與普京近日就俄烏問題通話，通話前後侵侵亦有與烏克蘭總統澤連斯基進行電話交談，然而種種迹象顯示作用不大，皆因「各懷鬼胎」。特朗普一味表示佢同普京關係非常好，而普京根本不放澤連斯基在眼內，英、法、德等國即使支持烏克蘭，亦雷聲大雨點小，澤連斯基當正佢哋係扶手柄，是以烏軍仍然未肯撤離東部4州。普京則指今年內能於俄烏戰爭取得突破，反映佢無意讓步。

外媒引述消息稱，普京有信心俄軍能擊敗烏軍，年內完全佔領烏東4州，亦不怕美國及西方加強制裁。普京企硬如磐石，佢擺明採取「邊談邊打」策略，正試圖讓談判和軍事進攻同時進行。烏克蘭國防部情報總局稱，莫斯科有意試射洲際彈道導彈，以圖震懾烏方。俄軍則指上周六晚通宵攔截了25架烏克蘭無人機，同時攻下烏克蘭東部頓涅茨克州村莊巴哈特爾。普京確實不想停戰，也就難怪芬蘭總統斯圖布周日表示，之前一日跟特朗普通電話，特氏正逐漸對普京「失去耐性」。而美國副總統萬斯在美俄領袖通話前承認，目前有點陷入僵局，指普京似乎不知如何脫離戰爭，警告若他並非真心講和，美國將不會斡旋。

普京壯志雄心，要烏克蘭徹底認輸，完全放棄克里米亞及烏東4州的主權聲索，不反對國際社會承認其新地位。要言之，普京要「贏家通吃」！