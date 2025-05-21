撥亂反正：白宮醫生 白𢭃人工

美國前總統拜登的辦公室日前發表聲明，指現年82歲的拜登，確診患有惡性前列腺癌，而且癌細胞已擴散到骨骼，拜登和家人正與醫生一同探討治療方案。「82歲」、「惡性」、「擴散到骨骼」，並且稱「與醫生一同探討治療方案」，而不是「正積極進行治療」之類，即使大家沒有受過醫學專業訓練，都聽得出拜登很可能已沒有機會醫好。

在選舉時以至選舉後都對拜登極不客氣的現任總統特朗普，相信也意識到聲明的隱藏內容，因此他很真摰地向拜登及其家人送上祝福，並希望對方能早日康復。但這並不是本文的重點，關鍵是拜登在大約半年前、即總統選舉期間，才聲稱接受過全面的身體檢查，認為他健康狀況良好，包括沒有患上被特氏指控的老人癡呆症，可以繼續擔任總統甚至再做多4年。為何短短幾個月後，其惡性癌細胞才突然被發現，並且已發展至末期（擴散入骨）呢？

聲明沒有交代當時為拜登做體檢的醫生或醫院，是否現時的同一個或同一間，但前者肯定就大有問題。可能性之一是其醫術極為差劣，連老年男人最關注的前列腺也沒有驗清楚，即使不是患癌，總統當眾失禁也是不得了呀！白宮應立即將該名白𢭃人工的庸醫炒魷。

可能性之二，該名醫生其實醫術了得，卻缺乏醫德，為了讓拜登可繼續擔任總統以至再度參選，而蓄意、合謀造假，對外隱瞞病情。如事實是後者，特朗普應不會將該名醫生炒掉，因特氏也快將79歲了，人老了身體總會出問題，但他肯定不想因患病而提早落台。大部分美國人，包括共和黨支持者，也不會希望由「鄉下佬」萬斯頂上擔任總統。因此特氏絕不能病，擁有一位「好醫生」便至為重要。