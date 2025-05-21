冰鑑春秋：被仇恨撕裂的台灣

在賴清德就職一周年前夕，台灣新北市三峽區發生重大交通事故，一輛小客車暴衝撞擊行人，造成3死12傷的慘劇。就在社會紛紛探究事故發生的原因時，一名公關顧問竟在社群平台的回覆中說：「第一個想問的問題是：駕駛是中國人嗎？」

黃仁勳宣布英偉達海外總部將落腳台北市，結果沒有如預期般刺激台股表現，反倒引起特定人士的一片撻伐：「參加台北國際電腦展、擔任台北世壯運聖火代表、宣布台北設立英偉達總部。你真的愧對南部對你的栽培。」「這幾年高雄不管是娛樂、基礎建設或是人民素質或政治傾向都完勝台北……黃先生被甚麼蒙蔽了雙眼，又或是跟他前陣子去北京有甚麼關係？」「黃仁勳做了一個錯誤的選擇，選了一個官商勾結的爛地點，相信幾年後遷都高雄，他必會相當後悔，是時候出清NVIDIA了。」滿滿的是對黃仁勳選擇台北的憤怒。

賴清德雖然嘴巴上老說台灣2,300萬人都是一家人，可是所有人都知道，他與民進黨把台灣人分做「自己人」和「其餘人」，不斷的煽動仇恨與族群衝突，藉此攫奪政治利益。刻意洗腦他的支持者：「壞事可能都是中國人幹的！」「非民進黨執政縣市都有問題。」「只要不符合民進黨利益的事務，背後一定有北京的影子。」這些說法雖然荒誕，但是長期反覆植入後，青鳥、黑熊都視為理所當然，儼然奉為思考邏輯的圭臬。

事實上，民進黨為了推動大罷免，刻意要各部會哭窮，說藍白刪除預算後甚麼事也幹不了，連行政院慶祝周年，都要院長卓榮泰自掏腰包買杯子蛋糕，結果現在卻準備花大錢把全台灣的「中正路」改名！正事不做，只會專心製造仇恨撕裂族群，台灣愈混亂，民進黨就愈開心！