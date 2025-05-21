橫眉冷看：中國人每月一驚喜

踏入2025年至今，只有5個多月，中國差不多平均每個月都有一件事讓國人驚喜。1月時，中國開發出人工智能（AI）語言模型DeepSeek，又在央視的春晚節目中，展示出宇樹科技公司的人形機器人。春節電影的黃金檔期，更推出動畫片《哪吒2》，至今的票房已刷新同類電影的世界紀錄。接下來美國發動新一輪關稅貿易戰，開打後約一個月，老美已初步敗下陣來，對華新增的稅率幾乎全部取消。最讓中國軍事迷歡喜的消息，則是本月初巴基斯坦和印度爆發空戰，巴軍採用中國製的武器和軍事系統，重創印軍。中華人民共和國立國以來，自製武器如此揚威海外，今趟幾乎是第一次。

這種「每月一驚喜」的勢頭，看來還會持續下去，接下來的6月，據說定名為「九天」的空中無人機航母，將會舉行試飛典禮。《孫子兵法》有云：「善攻者動於九天之上」，中國製的無人機航母橫空而出，雖然不至於震動九天，但肯定也會讓全球軍事界矚目。這種無人機航母重達16噸，可搭載超過100架軍用無人機。看它的樣子，讓人不期然想起小時候看《超時空要塞》一類的卡通片。片中描述大量空中巨無霸在天際翱翔，出擊時打開巨型艙門，內裏的戰機洶湧而出，猶如漫天花雨，這種戲劇性的場面，沒料到我們很快就能親眼目睹。

「善攻者」不一定要當真進攻，不戰而屈人之兵，才是最上乘的策略。中國大量製造先進武器，目的不在於要屠戮敵人，仗能夠不打就最好不打，但對敵人，我們必須要有震懾作用。武俠小說中的張三丰，功夫天下第一，正因為他威名遠播，使旁人不敢造次，所以他有數十年時間，都不必當真跟人動手。今日的中國，正是要追求張三丰的境界。