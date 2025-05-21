強詞有理：注定被棄

美俄元首針對烏克蘭問題在電話上談了兩個小時，到底談了甚麼？特朗普例牌第一時間「報喜」，聲稱談得非常好，俄烏將立即啟動停火談判，並就停火條件協商，因為只有他們知道談判細節，其他人不知道。是嗎？俄烏雙方的停火條件早已擺在那裏，並非甚麼秘密，只要任何一方不願讓步，停火就仍是可望不可即。

早前俄烏代表在土耳其伊斯坦布爾舉行開戰以來首次直接會談，唯一成果就是雙方互換1,000名戰俘，不能說毫無收穫，但顯然是雷聲大雨點小，距離停火依然十分遙遠。俄羅斯總統普京認為，當前俄羅斯擁有足夠的力量和手段，能夠將「特別軍事行動」推進至符合俄羅斯需要的合理結局。何謂合理結局？普京提出4個目標：消除引發危機的根源、創造實現持久穩定和平的條件、保障俄羅斯國家安全、維護把俄語視為母語並把俄羅斯視為祖國的人民權益。

普京這番話比較含蓄，其實意思很簡單，俄羅斯之所以發動「特別軍事行動」，就是因為北約不斷東擴，並利用烏克蘭步步進逼，嚴重威脅俄羅斯國家安全，這個威脅不徹底消除，俄方絕對不會罷休。說白了，俄羅斯終極目標就是要將烏克蘭「去軍事化」和「去納粹化」，成為永久中立國，以絕後患。

烏克蘭當然也有自己的底牌，那就是俄羅斯必須先無條件停火，再撤兵至2022年開戰前的實際控制線。也就是說，俄方必須將扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克4州交還烏克蘭。這有可能嗎？答案顯而易見，在戰場上佔有絕對優勢的俄國不可能接受這些條件，對其而言，烏東4州已通過公投加入俄羅斯聯邦，沒有談判餘地。據說雙方會談時，俄方代表拍案而起，質問烏方憑甚麼對俄軍發號施令。

這說明了一個道理，在戰場上得不到的東西，在談判桌上也休想得到。烏克蘭作為弱勢的一方，企圖通過談判取回失去的東西，恐怕比登天還難。這能怪誰？只能怪自己當初太傻太天真，甘願充當美西方的棋子和打手，肆意挑釁強鄰，終於落得如此下場，可謂咎由自取。別看特朗普熱衷於促成俄烏停火，其實他只是考慮美國的利益，而非為烏克蘭着想。至於歐盟諸國承諾繼續支持烏國，也不過是擺擺姿態而已，一旦美國抽身而退，歐盟也就撐不了多久，烏克蘭注定成為棄子。