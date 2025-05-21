坦言集：運籌帷幄

特朗普與普京通話兩個小時，態度親切；其後與歐洲大國及烏克蘭電話會議一小時，似乎有頗多爭議。這樣的差別，顯示出美俄關係改善，美歐關係惡化，關鍵在於烏克蘭停火的條件。

特朗普沒有透露美俄有否共識，美歐爭議也沒表露爭議所在。但美國副總統萬斯說，烏戰是歐洲人的戰爭，卻要由美國付帳。言下之意，是美國可不管歐俄談得怎樣，不成，美國便撒手不理。澤連斯基向歐盟靠攏，圖由歐盟替代美國支持戰爭。歐盟經濟處於衰退邊緣，多提供資金、彈藥還可以，但要全面頂替美國的支持，不大可能。

當然，特朗普不會完全從歐洲撤走，當地美軍和美國種種的軍事設備繁多，也是美國全球戰略重要部分，難分拆搬走。烏戰未完結之前，美國提供的空間訊息數據、電子戰能力都不可或缺，否則戰場上烏克蘭和北約軍隊會崩潰，並會失去基輔及餘下的土地，是滅國式的失敗。美國不會這樣在歐洲撤防，危及自身。

特朗普與普京通話中談及美俄貿易，事前事後他都說可與俄羅斯做大生意，相互有利，這實質與他最近訪問沙特阿拉伯等提出的投資合作相近。為了公私利益，特朗普可以犧牲盟友，在中東犧牲的是以色列，在歐洲則是烏克蘭，思路與方法如出一轍。

普京是迎合特朗普，與他親作通話，讓特朗普在外交上又有可炫耀之處，目的是爭取取消對俄制裁，但在和談條件上，普京不會退，也不迷信歐盟與烏克蘭會依從特朗普。在通話之時，戰爭不斷。事實上，趁歐盟、烏克蘭與特朗普爭執，對烏戰後勤不足，戰略不定，便成為俄軍進一步加強進攻、佔城掠地的良機。烏克蘭戰爭決定性的最大因素，還是戰場上的勝負，談判桌上的條件不過是反映戰場形勢。俄羅斯在戰場上已與北韓和伊朗合作，前者借助其軍力、彈藥供應；後者則是無人機、導彈的供應。早段時候北約包括美國以眾凌寡亦未見效果，如今美國半退，歐盟與烏克蘭對抗俄軍與北韓、伊朗，相信會更吃力，稍一不慎，便會全軍覆沒。或許因此，美國甘讓二次大戰分割波蘭之局，在今天施諸烏克蘭。

歐盟大國支撐不住烏國作戰，必然助長國內反戰勢力，可能又是歐盟反俄政黨骨牌式因烏戰失敗而落台。普京是運籌帷幄，決勝於歐洲，特朗普則是助俄成事。