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屋苑會所塌假天花 婦傷手

【本報訊】昨日中午12時許，鰂魚涌基利路3號一屋苑會所，一幅12米乘8米假天花突然塌下，一名婦人剛巧帶孫到上址玩耍，猝不及防右手背被假天花碎片擊中受傷。救護員接報抵達，為婦人包紮受傷位置後，再將其送往東區醫院治療，至於假天花塌下原因仍有待調查。
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