消防強姦案 次被告：「三人行」有新鮮感

【本報訊】兩名消防員涉於2021年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間飲酒，期間兩人被指趁女方喝醉時，分別強姦她。兩人否認一項強姦罪，案件昨在高院續審。次被告出庭自辯指，女事主當晚曾經給他性暗示，性交期間，女事主只發出好誘人的呻吟聲，不曾說「唔好」。次被告坦言，他未試過「三人行」，覺得好有新鮮感。

兩名男被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均任職消防員。他們同被控於2021年8月20日，在旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。陳卓軒供稱，本案後他沒再當消防員，現時任職裝修散工。案發當日，他跟李浩田和X到帝京酒店房間飲酒，大家玩遊戲，輸了要罰飲酒。當晚他微醺，輕微興奮。X有醉意，但仍能郁動和談話。

陳卓軒憶述，他當晚在床上摸X的大腿內側，X則用腳尖碰他的小腿。他之後伸手往X的陰部慢慢移動，與此同時，X用手指掃他的大腿內側，並主動吻他。

稱女事主予性暗示 陳肯定，當時X正給予他性暗示，包括張開腿配合，甚至幫他口交，其後兩人才性交，當陳提出「後入好唔好」，對方亦予以協助。

陳卓軒強調，性交過程中，X沒有說「唔好」，或做出任何動作表示拒絕，他只聽見X好誘人的呻吟聲。而李浩田靠近的時候，陳聽到李問X可否接吻。X同意。陳不諱言，他未試過「三人行」，覺得好有新鮮感、「特別有性慾」。案件編號：HCCC 230/2024