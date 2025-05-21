鐵騎士撼死車尾 失控剷路肩倒地

屯公滿布碎片 塞爆出九龍線 屯門公路昨晨發生車禍，一輛「綿羊仔」電單車懷疑收掣不及，猛撼因故障而停下的私家車車尾，中年鐵騎士當場人仰車翻，躺臥路面待援。有熱心司機停車協助兼報案，救援人員到場證實鐵騎士清醒，但他頭及手腳受傷，需要送往屯門醫院治療。現場滿布汽車碎片，事故導致上址部分行車線一度封閉，直至清理後交通始恢復正常。有受影響網民直言，「搬入屯門，預咗塞車，有機會一定搬出九龍」。

昨日清晨6時許，一輛私家車及一輛「綿羊仔」電單車，沿屯門公路往九龍方向左三線駛至近小欖時，私家車懷疑出現故障停下。詎料，電單車疑收掣不及猛撼私家車車尾，由於撞擊力巨大，私家車被推過左二線，車尾泵把損毀。電單車亦失控剷向路肩翻側，姓黃（51歲）鐵騎士倒地，躺臥左一線等候救援，路面滿布汽車碎片。有熱心司機見狀停車，上前查看黃男情況。

未幾，救援人員接報趕至，經檢查證實黃男的頭、手及腳受傷，仍然清醒，救護員替其包紮後，再送往屯門醫院救治。姓王（54歲）私家車司機安然無恙，留在現場協助調查。事後，拖車到場把肇事私家車和電單車拖走檢驗。受意外影響，屯門公路往九龍方向近小欖的部分行車線一度封閉，期間上址交通繁忙，直至清理後，現場交通才回復正常。

網民嘆搬入屯門預咗塞車 意外惹來受影響的網民議論紛紛，有人直言「搬入屯門，預咗塞車，有機會一定搬出九龍」、「揸車返工未瞓醒就出門前大力打自己幾巴，打醒自己先揸啦，唔好成日製造交通意外阻住全世界」、「應該對呢啲交通肇事者嚴懲罰款，唔罰佢哋唔識得驚。起碼要一次兩萬，再犯4萬先夠」。

有人則指「尋日已經見過呢個車牌左穿右插啦，快得一個車位，連累全屯門人」、「五點幾啲車平均速度110，有啲快到百五六，一個唔小心就出事」、「晨早流流0610已見」。另有不知意外起因的網民有疑問，「電單車開好快？撞到架車咁？架私家車切線？電單車收唔到硬撞」。