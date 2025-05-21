住宅火燒洗衣機 1狗3鸚鵡焗死

男女主人正上班 逾10街坊急疏散 太子昨日有住宅單位閉門失火，冒出大量濃煙。消防到場開喉灌救，成功在半小時內救熄火災，並在屋內救出一批寵物，惜其中一隻貴婦狗及3隻虎皮鸚鵡被證實死亡，另有一隻貴婦狗亦性命垂危。消防經調查後，相信火警是屋內洗衣機零件過熱引起，起火原因無可疑。

昨晨約11時半，荔枝角道180至182號一住宅單位發生火警，滾滾濃煙湧出屋外，驚動多名鄰居報案。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉破門入屋灌救，同時派出搜救隊協助救援，最終在起火約22分鐘後將火救熄。

另一犬命危 兩倉鼠無恙 消防經搜索後，確認涉事單位無人在家，並在屋內救出兩隻貴婦狗、兩隻倉鼠及3隻虎皮鸚鵡，其中一隻狗及全部鸚鵡惜已返魂乏術；另一隻狗經搶救後回復氣息，但是牠的身體非常虛弱，需要用氧氣罩協助呼吸；其餘兩隻倉鼠則相信無恙。火警期間，10多名住客自行疏散到安全位置暫避，無人受傷；現場附近一間寵物用品店的女職員，得悉有動物捲入火災後亦趕往查看，協助安撫生還狗狗。

消息指，起火單位由一男一女居住，他們在事發時正外出上班。消防經初步調查後，相信屋內一部洗衣機的零件過熱導致起火，現階段無證據顯示案件涉及刑事成分。

愛協發言人表示，愛協督察接獲通知到場，協助動物主人將狗隻送往附近獸醫診所治療，其餘屍體由愛協暫時保管，待動物主人稍後認領。