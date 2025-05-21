瞞債呃貸款89萬 懲教員6‧3判刑

【本報訊】懲教署一名時任懲教助理涉嫌隱瞞個人債務，在3年內先後多次詐騙懲教署儲蓄互助社及3間財務機構，獲批出9筆貸款共逾89萬元。他早前被廉政公署落案起訴，案件昨在東區裁判法院再訊。被告承認9項欺詐罪，署理主任裁判官張志偉將案件押後至6月3日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。

49歲男被告文偉傑，為懲教署時任一級懲教助理。他承認9項欺詐罪名，另外8項相類罪名獲控方撤銷起訴。廉署發言人指，公務員隊伍是政府有效施政的支柱，公務員維持廉潔奉公因此至為重要。廉署一直透過宣傳教育，協助公務員保持高度誠信，並提醒公務員必須注意審慎理財，維護廉潔操守。

揭至今仍未還清 案情透露，被告於2020年9月至2023年9月案發時駐守東頭懲教所，期間先後多次向懲教署儲蓄互助社及多間財務機構申請貸款。2020年11月，被告向懲教署儲蓄互助社申請一筆9.4萬元的貸款。被告在貸款申請表上隱瞞未清還的貸款，最終獲懲教署儲蓄互助社向他批出該筆貸款。

被告又以相類欺詐手段，向3間財務機構申請另外8筆貸款，在貸款申請表上訛稱已披露所有債務，詐騙該3間財務機構向他批出共80萬元，每筆為數3萬元至逾14萬元。廉署接獲懲教署轉介的投訴並展開調查。調查發現，被告至今仍未還清上述貸款，涉款最少逾30萬元。案件編號：ESCC 699/2025