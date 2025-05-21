申訴舊報告填表查閱 議員不滿

【本報訊】申訴專員公署上周五（16日）被揭發在其網站刪去2023年4月前的報告及資料惹來不滿聲音，事隔3日，申訴署發新聞稿指市民可透過填表申請查閱過往下架的報告。但議員江玉歡昨日在社交平台貼文，指原以為專員能聆聽，並及時回心轉意，但前日申訴署的回覆確實是欠缺說服力，令不少人失望。

指須符公眾期望 她指申訴專員的權力來自《申訴專員條例》（《條例》），其調查權均在《條例》列明。根據《條例》第16A條，專員若認為報告公布是符合公眾利益的，可以其認為合適的方式，向公眾公布。《條例》明文訂明報告公布的重要性。雖然《條例》給予專員就公布方式的彈性，但有關方法必須符合公眾期望。

對於查閱下架報告要填表申請，她說「要公眾填表，而非簡單地從網頁下載，當然會對市民構成不便。為何看一個應公開的報告要填表格申請？」

她指申訴專員在公共行政中扮演重要角色，確保政府及公營機構的誠信及效率，市民對專員的信任尤其重要。按法例，申訴專員向特首負責，現實上，他另一部分的威望及權力來自廣大市民。

她續稱，申訴專員並非一個政府部門，他對超過80多個部門及機構有很大的調查權，希望專員切勿低估市民對專員的寄望，因信任及公眾支持得來不易。