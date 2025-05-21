東呼即應：膽大外傭姐姐 徒手擒蛇

【本報訊】網上不少討論區經常有僱主批評外傭表現，甚至有人「封」她們為「工主」，諷刺她們嬌生慣養。不過，此情況不能一概而論，《東呼即應》留意到網上熱傳影片，背景相信在土瓜灣一間店舖，只見簷篷上出現一條大蛇，正當途人驚呼尖叫之際，一位外傭姐姐毫不猶豫地出手，說時遲那時快便將大蛇扯到地上，之後更將蛇放在手上把玩，說她是專業「蛇王」也有人相信。

有網民便猜測，或是她們在家鄉訓練有素，還嘲笑香港人「未見過大蛇屙尿」，也有人開玩笑說這些「特殊技能」值得寫進履歷。而這位姐姐的表現絕對可以用「膽大心細」來形容。

猴子變蜘蛛俠爬高樓 不過，另一段片段就不是單純「大膽」便可處理。影片可見，有一隻猴子爬到相當高的地方，不知道是否想進屋子裏找吃，雖說身手敏捷如電影中的蜘蛛俠，但再看看畫面跟對面樓作對比，相信起碼也有8至10樓高，就算想開窗讓牠進內，也很容易不慎將牠推到街上。

有網民似乎錯了重點，說擔心萬一猴子弄破了冷氣機喉管，很可能被樓下投訴「滴水」。片段結束時，只見主角繼續往上爬，希望牠最終能「安全着陸」。