東呼即應：兌換機長缺禮品 綠綠賞街坊冇癮

全面電子化在即 東呼探討如何加深認識 環保署近日公布「綠綠賞」的禮品換領方式將會全面電子化，改為直接用手機應用程式換領，而各區的禮品兌換機也會於本月底前陸續退役。《東呼即應》團隊近日到各區了解，不少街坊反映兌換機長期缺貨，有些則說根本不懂得如何用，是否意味着每年花在營運這些兌換機的超過600萬元公帑等於被扔進大海？另外，兌換禮品全面電子化，長者們會否不懂得使用？《東呼即應》立時看看情況如何。

慈雲山居民李女士指出，「綠綠賞」禮物兌換機長期沒有東西換，亦沒有看過相關禮物，而使用手機應用程式換禮物的過程，對長者而言亦較困難。《東呼即應》團隊亦於各區看到不同的禮品機同樣出現長期開啟，但沒有禮品可以兌換的情況，甚至有禮品機機內布滿污漬，明顯有一段時間沒人打理。

議員促營運商定時補充 自動禮品兌換機由2022年第二季已經開始出現，至今合共有115部。環保署回覆查詢時指，署方透過租賃方式採購禮品機，單計所有衍生的服務，未計當中的禮品，每部租價平均每月花費約4,500元，以此推算環保署每年花接近621萬元營運禮品機。

對於市民對禮品機興致缺缺，議員劉國勳就認為應吸取今次經驗，積極考慮改善方案，避免日後遇上同樣情況。他表示，兌換機是花費公帑租用，有善用的必要，而負責的營運商應該要定時補充貨品，如果經常空置市民就會以為兌換機停止運作，不會再去兌換禮品，造成惡性循環，令兌換機形同虛設。

劉國勳續指，24小時運作或待機模式都是可以考慮的方向，如果再推出兌換機，署方有需要先了解市民的使用習慣，亦要衡量兌換機的使用率和兌換機的租賃價，是否成正比以及是否值得設置。

綠展隊赴公共屋邨講解 他又相信，大部分參與「綠綠賞」的市民都會對平日回收的「綠在區區」服務點熟悉，所以建議服務點的營運商在回收的同時，幫忙提醒前來回收的市民，宣傳「綠綠賞」的電子獎賞兌換選項，亦應該在原先擺放兌換機的地方貼出暫時性的告示，讓前來的市民可得知相關安排，以及指示他們可到「綠在區區」服務處，兌換禮品或尋求協助。另外，環保署方面也安排了「綠展隊」到設有禮品兌換機的公共屋邨講解，協助市民安裝「綠綠賞」手機應用程式，以及使用電子獎賞兌換功能。