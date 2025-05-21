涉違國安 郭鳳儀父准保釋

郭鳳儀

【本報訊】被懸紅100萬元通緝的在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其父親涉嫌協助處理她在港的財產，即一份保險單的資金。據悉，涉款超過10萬元。他被指違反《維護國家安全條例》，遭落案起訴一項處理潛逃者資金罪，案件已押後至6月13日再提訊。被告昨日到高院申請保釋。高院法官李運騰聽罷雙方陳詞後，認為本案有可供爭辯之處。考慮到被告年紀、過往無刑事紀錄，最終批准被告保釋。保釋條件包括不可聯絡郭鳳儀。

69歲被告郭賢生，控罪書上報稱任職商人。他被控一項「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者的或由有關潛逃者擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源」罪。保釋條件包括交出20萬元現金，其兒子交出人事擔保20萬元。期間被告不可離港，每日到警署報到，交出所有旅遊證件，不得接觸控方證人，另不可直接或間接聯絡郭鳳儀。

被控處理潛逃者資金 控罪指，被告於今年1月4日至2月27日期間，在港企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。據悉，涉案資金超過10萬元。案件編號：HCCP 343/2025